Звездные диеты: как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Подборка знаменитых многодетных матерей, которые смогли сохранить шикарные фигуры после родов и до сих пор продолжают придерживаться здорового питания.

Современные звезды российского шоу-бизнеса выглядят всегда на высоте. В чем секрет многодетных знаменитостей, сумевших сохранить стройную фигуру, здоровую кожу и блеск в глазах? Российский врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения Нурия Дианова прокомментировала предпочтения звезд в еде, сообщает Teleprogramma.pro.

Кристина Орбакайте — правильное питание и танцы

Фото: Instagram* / orbakaite_k

Певица выглядит намного моложе своих лет, что ее легко можно принять не за мать троих детей, а за их сестру. Секрет молодости дочери Пугачевой в правильном питании. Артистка придерживается одной из любимых диет: зеленой, которая предполагает употребление только зеленых овощей, тибетской и бессолевой. Кроме того, звезда уделяет достаточно большое время физическим нагрузкам и танцам.

Диетолог Нурия Дианова считает, что в таких диетах нет ничего вредного, если не соблюдать их постоянно. Однако эксперт предупреждает, что питаться одними только овощами можно не больше нескольких дней подряд. Поэтому самая лучшая диета Орбакайте — тибетская.

«Она предполагает наличие молока — источника животного жира. Мне эта диета нравится больше, чем „зеленая“, потому что в ней нет жестких ограничений», — сказала диетолог.

Также хороша и бессолевая диета, поскольку позволяет человеку лучше чувствовать натуральный вкус продуктов. Однако специалист считает, что полезнее не сидеть на диетах, а устраивать себе разгрузочные овощные дни.

«Лучший вариант — один разгрузочный день в неделю. В остальные дни организму нужны и белки, и жиры, и углеводы», — подчеркивает врач.

Алсу — минимальные порции

Фото: Instagram* / alsou_a

Певица Алсу — тоже мать троих детей, как и Кристина Орбакайте. Сохранять фигуру ей помогает привычка, которой она придерживается с юных лет — довольствоваться маленькими порциями еды. Кроме того, звезда учитывает принципы здорового питания: старается употреблять два литра воды в день, дополняя их несколькими чашками черного чая. Также она выполняет определенный комплекс физических упражнений. Единственное, от чего Алсу не может отказаться — это бутерброды.

Диетолог Нурия Дианова в восторге от системы питания знаменитости.

«Маленькие порции, много воды — это как раз то, что я пропагандирую и что мне близко. Алсу потрясающе выглядит, а значит, ее система питания работает! Она может себе позволить любимые блюда, не отказываясь от вкусного, главное — знать меру. У нее выстроен режим, она молодец», — сказала врач.

Валерия — никакого сахара

Фото: Instagram* / valeriya

Еще одна многодетная мать — певица Валерия. Чтобы сохранить фигуру, она проводит немало времени в спортзале. Кроме того, знаменитость строго придерживается определенных правил питания. Она исключила из своего рациона сахар и мучное, а также отказалась от сливочного масла, макарон, газировки, жирного мяса и множества других продуктов. Предпочтение звезда отдает курице, индейке или телятине. Кроме того, певица приветствует овощные супы, кисломолочные продукты, рыбу, морепродукты, а в качестве десерта любит орехи, мед и фрукты.

Врач подчеркивает, что Валерия придерживает разумного питания и одобряет ее замену сахара медом и фруктами.

«Рекомендации Всемирной организации здравоохранения — не более 50 граммов сахара в день, а еще лучше — 25 граммов, это примерно столовая ложка. Я же, как и Валерия, — за полный отказ от добавленного сахара», — заявила специалист.

Анна Седокова — интервальное питание

Фото: Instagram* / annasedokova

После каждой беременности Анна Седокова успешно сбрасывала набранный вес и возвращалась к прежним параметрам. Секрет в интервальной диете, разработанной американскими специалистами. Ее суть в том, чтобы воздерживаться от пищи 16 часов подряд. За это время организм очищается от шлаков и токсинов.

Врач-диетолог категорически против этой диеты, поскольку она угрожает организму человека.

«Она неестественна, она ломает нормальный ритм жизни человека. Могут образоваться камни в желчном пузыре, обостриться заболевания поджелудочной железы. Естественным является прием пищи в течение первого часа после пробуждения», — подчеркнула Нурия.

Натали — еда в сложенных ладонях

Фото: Instagram* / natali_star74

Исполнительница Натали, мама троих сыновей, убеждена, что оптимальная порция еды для человека, желающего поддерживать нормальный вес, должна умещаться в сложенных ладошках. При этом в них могут быть любые продукты, главное — не превышать порцию и есть через равные промежутки времени.

Специалист отмечает, что такое питание она советует всем без исключения.

«Натали молодец, она не перегружает желудок, каждые три часа ест столько, сколько гарантированно усвоится организмом. Если даже позволит себе что-то калорийное, но в малом объеме, вреда не будет. Мне нравится!» — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака.

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