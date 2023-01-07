Парадоксальная инсомния: что делать, если кажется, что не спится ночью?

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Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, в чем причина навязчивой «бессонницы», которая мешает жить нормально.

Согласно медицинским исследованиям, для того чтобы высыпаться, здоровому взрослому человеку требуется около восьми часов. Но порой случается, что даже десяти часов полноценного отдыха становится недостаточно для нормальной работоспособности. Человеку кажется, что всю ночь он только и делает, что ворочается в постели.

Как пояснил заслуженный врач РФ, президент «Российского общества сомнологов» Роман Бузунов, в данном случае имеет место так называемая «парадоксальная инсомния» — феномен, при котором пациент не осознает, что на самом деле высыпается. Причина этого, по мнению медика, кроется в некоторых фобиях.

«Парадоксальная инсомния часто отмечается при хронических бессонницах, закрепившихся условных отрицательных рефлексов: боязни не заснуть и [установки]: постель равно бессонница», — пояснил Бузунов.

Он напомнил, что нормальный человек не может существовать без сна и отдыха. Так, уже на третий день реальной бессонницы он начнет засыпать в любых условиях и при любых обстоятельствах: когда ест, стоит или даже разговаривает. Таким образом, дело заключается лишь в банальной боязни бессонницы как самого явления.

Роман Бузунов объяснил, что за те самые восемь часов здорового сна человек просыпается до семи раз: переворачивается с боку на бок, укрывается одеялом и так далее. Но утром не помнит этого, так как данные действия производятся механически. В свою очередь страдающий парадоксальной инсомнией начинает искусственно увеличивать время сна, считая, что это поможет ему наконец восстановить силы. Однако не учитывает того факта, что количество «внезапных пробуждений» тоже возрастает — до 20/30/40 раз.

«Все эти пробуждения откладываются в памяти: человек помнит, как темнело, светало, птички начали петь, а сон между этими пробуждениями не откладывается. В этой ситуации нужно обращаться к сомнологу, проходить так называемую когнитивно-поведенческую терапию бессонницы. Причем основной метод лечения — ограничение сна», — заметил доктор медицинских наук.

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