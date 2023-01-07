Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Экипаж российской боевой машины сделал все возможное для достижения цели.

Уникальное видео танковой дуэли в Донбассе с участием трех российских и двух украинских боевых машин опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как один из российских танков съезжает с асфальтированной дороги на проселочную и направляется к лесополосе. Два других в это время продолжают движение, отвлекая внимание двух украинских машин, затаившихся в другой лесополосе.

Как только противник открыл огонь по российским танкам, третий танк, зашедший с фланга, атаковал украинские машины. В результате один из танков украинских боевиков был подбит.

По словам военного, который комментировал видео, танковая дуэль произошла на расстоянии менее полукилометра. При этом экипаж российской машины выбрал грамотную тактику, благодаря которой сумел перехитрить и уничтожить противника.

Доктор военных наук Константин Сивков полагает, что возможная поставка на Украину американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и французских танков AMX-10 не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к крупномасштабному наступлению.

Однако сама по себе передача подобного вооружения сигнализирует о том, что далее Запад будет поставлять Киеву все более тяжелую технику, в том числе основные боевые танки «Леопарды» и «Абрамсы», считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные РФ за сутки отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях.