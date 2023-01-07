«Психанула»: певица Слава купила косметики на полмиллиона

Певица Слава скупила весь магазин косметики для большого тура

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка разорила весь столичный магазин на новогодних праздниках.

Певица Слава сделала себе настоящий подарок на Новый год и скупила весь магазин косметики. Об этом знаменитость поспешила рассказать в своей социальной сети.

Артистка опубликовала несколько видео из магазина. На кадрах она показала витрины с косметикой и парфюмерией. Слава рассказала, что собирается закупиться к предстоящему большому туру.

По словам артистки, она «психанула», прикупив себе кремов на почти полмиллиона рублей. К слову, чек звезда тоже показала своим подписчикам.

«Скупаю все на большой тур. Ой, разоряюсь. Надо все для работы, девочки. Последние туши, все берем. Боюсь посмотреть на чек. Больше 70 наименований, замучила девочек», — заявила Слава.

Певица Слава покупает косметику в одном из московских магазинов. Фото: Instagram* / nastya_slava

Также она добавила, что красота требует сил, а работа и красота — денег.

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