В Петербурге ребенка насильно напоили спиртом и пытались сжечь заживо

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Самосуд над ребенком решила учинить компания молодых людей во главе с девушкой.

В Санкт-Петербурге компания похитила 13-летнего мальчика, избила его и попыталась сжечь. Произошло все вечером 4 января. Мужчина затащил подростка в машину. Там его пытались задушить, после насильно залили в рот этиловый спирт, им же облили одежду ребенка и попытались поджечь. После инцидента мальчика спокойно проводили до маршрутки и отправили домой.Об этом рассказал сайт 78.ru.

Врачи оказали помощь подростку и отпустили его домой, отделался он ушибами. Родители обратились в заявлением в полицию. По словам матери, по сети гуляет видео, на котором видно, как ее сына ставят на колени. Она отмечала, что ребенок отправился в гости к друзьям, однако произошел конфликт и все разбрелись. После на улице показался мужчина с ножом.

По словам женщины, ее сына похитила компания молодых людей, лидером которой оказалась девушка немного старше 20 лет. Мальчика сначала избили на остановке, а после отвезли в частный дом, где поставили на колени и залили спирт в глотку.

«Говорят, вышли там ребята маленькие 14-15 лет и сказали, что он ни при чем, после этого они его отпустили», — объяснила она.

Следственный комитет начала проверку по факту случившегося. Представитель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковных Луховицах задержали подозреваемого в убийстве троих собутыльников.