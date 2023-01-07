Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия

Военный обозреватель Литовкин: Зеленский — всего лишь инструмент в руках Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Отказ от прекращения огня в Рождество доказывает, что Бог не на стороне киевского режима.

Отказавшись от предложения России о перемирии в Рождество президент Украины Владимир Зеленский наглядно продемонстрировал свою политическую несамостоятельность и полную зависимость от западных «партнеров». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Этим своим поступком он показал всему миру, чем он является на самом деле. Я не случайно сказал о Зеленском не „кто“, а „что“, так как он — просто инструмент политики Соединенных Штатов против России», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, Россия протянула главе Незалежной «оливковую ветвь мира», однако Зеленский, который постоянно говорит о готовности к диалогу и компромиссу, проявил свою «истинную сущность».

«Он еще раз показал, что не является самостоятельным, а Украина — это колония США, которая по их указке ведет войну с Россией и не жалеет своих людей ради Запада», — заявил Литовкин.

По его словам, отказ от перемирия в Рождество доказывает, что Бог не на стороне «бандеровского режима, потому что это режим антихристов, безбожников».

«Их ожидает только ад, потому что святое время, время Рождества Христова, предназначено для мира», — заключил эксперт.

Накануне Зеленский отверг российское предложение о перемирии, так как, по его словам, Россия использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением. После этих слов лидера Незалежной украинские войска снова обстреляли города Донбасса.

Напомним, 5 января Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина объявило режим прекращения огня в зоне СВО. Он будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Решение о перемирии было принято после обращения Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал дать возможность православным христианам по обе стороны линии огня посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество Христово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации.