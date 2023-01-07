«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри

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Возрастная любовница герцога Сассекского призналась, что не смогла устоять перед молодым мачо.

«Пожилой красавицей», с которой лишился девственности принц Гарри, оказалась бывшая модель Сюзанна Харли. Женщина сейчас отказывается комментировать свою связь с 17-летним наследником британского трона, однако 20 лет назад она с удовольствием делилась подробностями романтической ночи с молодым принцем.

Пользователи сети быстро разыскали первую избранницу герцога Сассекского благодаря ее неосторожным рассказам в 2001 году. По словам девушки, случилось все на рождественской вечеринке, молодой человек и дамочка быстро зацепились языком, а после дело начало набирать обороты.

«Он дикий ребенок, и Уильям был бессилен его остановить, На улице он обращался со мной как взрослый мужчина. Он схватил меня за талию и притянул к себе», — делилась эмоциями модель.

Более того, оказалось, что пожилая женщина была всего на шесть лет старше Гарри. Сейчас Харли 44 года. The Daily Mail показал совместные фото голубков.

В своей скандальной книге «Запасной» член королевской семьи в красках описал свой первый сексуальный опыт. По словам принца, все случилось, когда ему было 17 лет. Королевский отпрыск вывел свою пассию в поле за пабом, чтобы развлечься.

Свой первый раз Гарри называет «унизительным опытом», ведь старшая подруга обращалась с ним как с «молодым жеребцом», а после даже шлепнула его по тому месту, которое должно сидеть на королевском троне.

«Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить. Моей главной ошибкой был выбор места — на поле позади с переполненным пабом нас без сомнений кто-нибудь увидел», — поделился откровенностями принц в своих мемуарах.

Примечательно, что внук Елизаветы II прослыл ценителем дам постарше. Герцог Сассекский был уличен в связях с британской телеведущей Кэролайн Флэк, которая была старше его на шесть лет, и журналисткой Натали Пинкхем, разница в возрасте между которыми составляет семь лет. Также на счету принца Гарри роман с дизайнером Кэтин Омманни. Девушка старше Запасного на 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри общался с умершей принцессой Дианой после автокатастрофы с помощью медиума.