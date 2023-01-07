«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; ВКонтакте / Виктор Литовкин; Reuters / 2022 Thomson Reuters; 5-tv.ru

Россия продолжит освобождать свои территории от «бандеровских» войск, уверен Виктор Литовкин.

Рождественское перемирие, инициированное российской стороной, принципиально не повлияет на дальнейший ход специальной военной операции (СВО). После него армия России возобновит наступление. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Россия продолжать защищать свою территорию, освобождать ее от бандеровских войск. Имеется в виду полная зачистка Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей от бандеровцев. Ну а потом, я думаю, будет дальнейшее наступление на те области, где проживает русскоязычное население», — прогнозирует эксперт.

Напомним, Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина объявило режим прекращения огня в зоне СВО. Он будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Решение о перемирии было принято после обращения Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал дать возможность православным христианам по обе стороны боестолкновения посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество Христово.

В свою очередь власти Украины и лично президент Владимир Зеленский отвергли инициативу России объявить перемирие на Рождество. Они заявили, что российская сторона использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением. При этом украинские войска продолжили обстрел Донбасса.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку в начале действия режима тишины, объявленного Россией.