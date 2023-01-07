Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков выступил с новым обращением.

Российские войска за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, атаки были отражены на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, на донецком направлении в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка и на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское.

«На купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Известно, что ответным огнем были уничтожены более 20 боевиков ВСУ, танк, РСЗО «Град» и два автомобиля.

Всего за сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре украинских беспилотника, а также перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и Himars.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации.