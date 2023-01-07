«Она хотела»: принц Гарри начал общаться с умершей принцессой Дианой

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Ранняя потеря матери может сказаться на неустойчивой детской психике Неужели герцог Сассекский тронулся умом после трагедии?

Принц Гарри признался, что разговаривал с матерью после ее смерти. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе, однако медиум помог членам королевской семьи воссоединиться. Об этом рассказали журналисты The Guardian, которые прочитали книгу наследника британского трона «Запасной».

В своих мемуарах Гарри написал, что всеми способами искал контакта с покойной Леди Ди. Экстрасенса ему посоветовали друзья, и он, несмотря, на скептицизм, моментально почувствовал энергию ясновидящей. По словам женщины, мама была рядом с наследником.

«Я знаю. Я чувствую это в последнее время», — ответил он экстрасенсу.

Медиум передавала королевичу послания с того света. По ее словам, Диана хвалила и радовалась за своего сына.

«Ты живешь так, как она не смогла бы. Ты живешь той жизнью, которую она хотела для тебя», — вспоминал Гарри слова ясновидящей.

Запасной признался, что после слов женщины он почувствовал необычное тепло в области шеи, а глаза его налились слезами от переизбытка чувств и эмоций.

13-летний Гарри тяжело переживал смерть матери; Фото: www.globallookpress.com / Daily Mail

Британский принц также изложил, что долгое время не мог поверить в смерть матери и считал, что Диана инсценировала свою смерть в 1997 году. Он верил, что автомобильная катастрофа была подставой, а принцесса просто спряталась от «несчастной жизни».

Когда Диана умерла, мальчику было всего 13 лет. Принц Гарри сейчас подчеркивает, что столь странная теория нужна была ему в подростковом возрасте, чтобы легче пережить утрату.

Ранее психиатр рассказал 5-tv.ru, что происходит с принцем Гарри и причем здесь покойная Диана.