Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на Рождество

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Сотрудники ГИБДД, в частности, организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.

Полиция обеспечила общественный порядок в Рождество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 миллиона человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала офицер.

Волк добавила, что в мероприятиях также участвовали сотрудники Росгвардии, а полицейские продолжат дежурство в местах проведения праздников до их окончания. Кроме того, места празднования заранее проинспектированы правоохранителями. Также сотрудники ГИБДД организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.

До этого Ирина Волк докладывала общественности об обеспечении общественного порядка в новогоднюю ночь. Она уточняла, что празднество прошло без происшествий.

«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь», — поясняла официальный представитель ведомства.

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