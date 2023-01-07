Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на Рождество
Представитель МВД РФ Ирина Волк: полицейские дежурят до окончания праздников
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Сотрудники ГИБДД, в частности, организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.
Полиция обеспечила общественный порядок в Рождество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 миллиона человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала офицер.
Волк добавила, что в мероприятиях также участвовали сотрудники Росгвардии, а полицейские продолжат дежурство в местах проведения праздников до их окончания. Кроме того, места празднования заранее проинспектированы правоохранителями. Также сотрудники ГИБДД организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.
До этого Ирина Волк докладывала общественности об обеспечении общественного порядка в новогоднюю ночь. Она уточняла, что празднество прошло без происшествий.
«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь», — поясняла официальный представитель ведомства.
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