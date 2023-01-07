Период стресса и мужик-алкоголик: почему не везет Харламову и Волочковой

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Эксперт уверяет, что семейные вопросы шоумена скоро разрешатся. Однако другой знаменитости срочно следует почистить ауру.

Уже больше месяца общественность обсуждает личную жизнь разведенных Гарика Харламова и Кристины Асмус. Звездная пара стала героями громкого скандала. Актриса заявила, что вынуждена жить с экс-супругом в одном особняке, потому что комик отказывается покупать другую недвижимость и угрожает звезде «Текста» в случае переезда.

Публичны конфликт знаменитостей привлек внимание участницы «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой. Медиум считает, что артисты скоро угомонятся и найдут компромисс ради общей дочери.

«Что-то мне подсказывает, что Гарик Харламов вышел на другой уровень. Он купил огромный дом, приобрел еще недвижимость. Юморист находился в периоде стресса. Они помирятся с Кристиной. У Гарика будут новые проекты, и все станет хорошо в материальном плане», — рассказала Ахметжанова изданию StarHit.ru.

В российском шоу-бизнесе не мало звезд, которые становятся эпицентром громких скандалов, однако имя балерина Анастасия Волочкова последнее время не сходит с заголовков. Танцовщица выделяется любвеобильностью и привлекает внимание своим отношением к алкоголю. Сама балерина обвинения не принимает.

Экстрасенс уверяет, что в проблемах Волочковой виновато ее окружение; Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Экстрасенс уверяет, что у бывшей примы Большого театра не все в порядке с аурой. По словам Ахметжановой, в проблемах балерины виновато ее окружение. Танцовщицу могли сглазить, поэтому она потеряла часть себя.

«Анастасия общалась с очень грязными мужиками, у нее загрязнена аура, у нее творческий беспорядок в голове. Ей надо уйти в тень. Эта женщина создала вокруг себя нехорошую ауру. В нее вселился дух мужика-алкоголика. Он ее уничтожает», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее экстрасенсы сулят сбежавшим из России звездам.