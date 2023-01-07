Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

Президент обычно уезжал на праздник из Москвы, но в этом году принял участие в рождественской службе в Благовещенском соборе. Этот храм занимает особое место в истории России.

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Рождественскую службу в Благовещенском соборе на территории Московского Кремля. Тем самым он без слов донес свою позицию до всего мира, написала в Telegram адвокат Сталина Гуревич.

«Путин — все же великий мастер знаков и символов. Не произнося ни слова, он умеет более чем очевидно донести свою позицию. И вчерашнее посещение Рождественской службы в Благовещенском соборе Кремля тому очередное доказательство», — отметила юрист.

Последние 22 года Владимир Путин обычно встречал Рождество в храмах за пределами Москвы. В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, а в 2000-м (будучи тогда и. о. президента РФ) — в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Благовещенский собор Московского Кремля занимает особое место в истории России. Считается, что он был заложен в конце XIII — начале XIV веков и неоднократно перестраивался. Его украшают фрески и стенопись художников Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублева.

Начиная с сына Александра Невского, храм являлся домовой церковью многих правителей страны — сначала князей, а затем царей. Он использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи послов иностранных государств, шествий во время религиозных праздников.

Благовещенский собор демонстрирует, что за свою историю Россия справилась и с печенегами, и с половцами, и с немцами, и со шведами — все они вторгались на территорию страны, но были разбиты.

«Встречей Рождества в одиночестве в великокняжеском домовом храме Путин дает понять всему миру, что семья его — Россия, Кремль — не место работы, а дом. И он будет защищать свой дом и свою семью, сколько хватит сил», — подытожила адвокат.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление патриарха Кирилла с Рождеством, обращенное к россиянам. К слову, Патриарх Московский и Всея Руси совершает богослужение в Благовещенском соборе на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы с 1993 года.