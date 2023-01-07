Она была красавицей: журналисты нашли первую возрастную любовницу принца Гарри

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Герцог Сассекский назвал «пожилой» бизнес-леди, которая старше его всего на шесть лет. Вопреки словам члена королевской семьи, инициатором соития был именно он.

Британские журналисты нашли женщину, интимный эпизод с которой принц Гарри описал в своей автобиографической книге «Запасной» (Spare). Она отказалась комментировать, как лишила девственности 17-летнего члена королевской семьи, хотя ранее активно рассказывала об инциденте, пишет Daily Mail.

В своих мемуарах принц Гарри признался, что потерял невинность в поле недалеко от одного из пабов. Произошедшее в 2001 году он вспоминает с неприязнью и описывает свой первый опыт как «унизительный эпизод с пожилой женщиной, которой нравились мачо и которая обращалась со мной как с молодым жеребцом».

«Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить. Моей главной ошибкой был выбор места — на поле позади с переполненным пабом нас без сомнений кто-нибудь увидел», — разоткровенничался в книге принц, не называв имени своей пассии.

По данным таблоида, ею наверняка является Сюзанна Харви — сейчас она занимает должность генерального директора аэропорта Котсуолд. Несмотря на характеристику принца Гарри «пожилая женщина», в действительности она всего на шесть лет старше внука королевы Елизаветы II.

Успешная бизнес-леди и мать двоих детей Сюзанна Харви сейчас собирается выйти замуж. 44-летняя женщина сказала журналистам, что не хочет обсуждать мемуары 38-летнего принца Гарри. Находившийся в ее доме мужчина немногим позже отогнал репортеров от дверей угрозой вызвать полицию.

Примечательно, что в 2001 году тогда 23-летняя Сюзанна Харви не стеснялась рассказывать о сексуальном опыте с принцем Гарри. Все произошло на рождественском балу Бофорта Ханта, проходившем в шатре на территории Бадминтон-Хауса в Глостершире. Сначала герцог Сассекский осыпал ее комплиментами, станцевал и поспешил за ней через грязное поле «подышать воздухом».

«Пока мы целовались, я начала беспокоиться, что его телохранители будут искать его. Я не хотела навлечь на него неприятности. Но он схватил меня и притянул к себе. Мне казалось, что его руки обвивают всю мою талию. Поцелуй был полон страсти. Мой рот онемел и не мог двигаться. Я пыталась держать себя в руках, но у меня возникло искушение отпустить себя», — описывала Сюзанна Харви.

Издание также отмечает, что принц Гарри известен связями и с другими женщинами старше его. В частности, с покойной британской телеведущей Кэролайн Флэк (старше его на шесть лет), журналисткой Натали Пинкхэм, (на семь лет старше) и дизайнером интерьеров Кэтрин Омманни (на 13 лет старше).

В своей автобиографии принц Гарри рассказал не только о первом сексуальном опыте. Также он признался в убийстве 25 человек, из-за чего британские военные обвинили его в предательстве. Рассказал, что старший брат Уильям физически напал на него и кинул в собачью еду из-за Меган Маркл. Кроме того, герцог Сассекский обвинил принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон в скандале с нацистской формой, в которой появился в ней неформальной вечеринке восемь лет назад.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, британские СМИ взвыли из-за таких откровений принца Гарри. В социальных сетях даже появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри».