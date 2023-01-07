Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году

Певица Ольга Бузова нагадала себе свадьбу в этом году

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; Instagram* / buzova86

Звезда часто жаловалась фанатам, что у нее не получается встретить своего избранника, несмотря на давнишние мечты создать семью и быть матерью. Станет ли для нее этот год судьбоносным?

Певица Ольга Бузова в этом году выйдет замуж. Видео с сенсационным заявлением селебрити выложила в социальные сети. В кадре знаменитость занимается чем-то наподобие гадания. Она находится за столом, где стоят бумажные стаканчики, в которых лежат записочки с тем, что должно сбыться в новом году.

«Я буду путешествовать, куплю квартиру, и я… в этом году… ВЫЙДУ ЗАМУЖ!» — воскликнула Бузова.

Ее радость поддержали присутствующие за кадром. К слову, в конце сентября прошлого года возможность Бузовой выйти замуж в эксклюзивном интервью 5-tv.ru комментировала физиогномист Елена Мифф.

«Муж у Оли будет, как только она сама решит, что он ей нужен. Я не верю Ольге, что она не может выйти замуж. Она пока не хочет. Она уже была замужем. Думаю, пока ей туда не нужно. Как только она решит, что она готова, у нее все получится. Я искренне этого желаю», — говорила эксперт.

Звезда часто жаловалась фанатам, что у нее не получается встретить своего избранника, несмотря на давнишние мечты создать семью и быть матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как зовут поклонника Бузовой.

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