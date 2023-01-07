Доктор военных наук назвал последствия поставки Украине танков AMX-10 и БМП Bradley

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley

Как французские колесные танки и американские бронеавтомобили скажутся на наступательных возможностях ВСУ, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Поставка на Украину американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и французских танков AMX-10 не поможет ВСУ перейти к крупномасштабным наступательным действиям. Однако отправка такой техники предрекает передачу и более тяжелой, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Эта техника (танки AMX-10 и БМП Bradley — Прим. ред.) позволит в определенной степени осуществлять локальные наступательные действия на отдельных направлениях. Крупномасштабные на ней осуществить будет проблематично. Для этого нужна будет тяжелая боевая техника, способная удерживать попадания в лобовую проекцию бронебойных снарядов, противотанковых ракет», — цитирует военного эксперта URA.RU.

Поставки на Украину французских танков и американских БМП являются новым этапом вмешательства НАТО в ход спецоперации России по защите Донбасса, подчеркнул доктор военных наук. Теперь их участие военнослужащих Североатлантического альянса будет непосредственным. А далее Запад будет поставлять все более тяжелую технику.

«Обслуживание этой техники (танков AMX-10 и БМП Bradley — Прим. ред.) потребует участия специалистов НАТО <…> Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: «Леопарды» и «Абрамсы“», — подытожил Константин Сивков.

Россия продолжает спецоперацию по защите жителей Донбасса с 24 февраля. Москва решила оказать военную поддержку ЛНР и ДНР после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых районов республик и отказался от урегулирования конфликта путем переговоров.

Страны коллективного Запада представили миротворческую миссию как «вторжение», фактически объявили РФ экономическую войну введением беспрецедентных санкций. Также российские власти неоднократно говорили, что фактически противостоят на Украине всему Западу и НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о внезапном признании министра обороны Украины Алексея Резникова. Тот заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО.