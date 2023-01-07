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Как правильно заморозить блины и с каким ингредиентом они пожарятся быстрее?

Блины — очень вкусная еда. Однако у некоторых хозяек и хозяев уходит уйма времени на приготовление блюда. Казалось бы, что такого сложного в рецепте? Шеф-повара единогласно отвечают: ничего, если знать точную технологию выпечки блинчиков. И главное — с сахаром не переборщить!

Ингредиенты:

Мука — 250 гр.;

Вода — один стакан;

Растительное масло — 40 гр.;

Соль и сахар — по вкусу.

Чтобы тесто получилось без комочков, важно смешивать ингредиенты в определенном порядке. Сначала — все сыпучие продукты, а потом жидкие. Причем воду нужно вливать маленькими порциями. Добавляя воду, перемешиваем. Иначе образуются комки, которые будет уже не размешать.

Как только тесто готово — можно выпекать! Но перед этим надо до красна раскалить сковороду. Иначе комом выйдет не только первый блин, но и все остальные тоже.

Если гости уже на пороге и нужно поскорее нажарить стопку блинов, на этот случай есть особый лайфхак — добавить сахар. Чем больше сахара в блинах, тем быстрее они жарятся.

Блины можно подавать к столу с вареньем, медом, маслом или сметаной. Или заворачивать в них начинку. Причем в ход можно пустить абсолютно все, что завалялось в холодильнике.

Чтобы начинка не вытекла из блина, его нужно правильно завернуть. Шеф-повара рекомендуют класть наполнитель не в середину, а ближе к краю. Затем, сворачивая блинчик, обязательно подверните его бока.

Блин с начинкой будет лучше держать форму и не развалится в тарелке, если перед подачей на стол его еще раз немного обжарить.

Представим, что вы напекли тьму блинов. Не съешь — пропадут, ведь их нельзя при комнатной температуре хранить больше суток. Как быть? Заморозить!

Но прежде, чем замораживать блины, их нужно остудить и завернуть в пищевую пленку. Каждый блинчик — в отдельности. Если же вы напекли целую тарелку блинчиков, проложите между ними пищевую пленку слоями.

Блины с начинкой удобнее всего хранить в пластиковом контейнере. Обычные можно сложить в пакет. В морозилке блины могут храниться месяц! Главное — не забыть подписать заготовку и поставить на ней дату заморозки.

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