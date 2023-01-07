Фото, видео: 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и его подопечные даже не думают прерывать кровопролитие.

Эксклюзивные кадры последствий удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Горловка Донецкой народной республики (ДНР) в рождественскую ночь публикует 5-tv.ru. Несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские боевики обстреляли гражданских.

«В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас фашисты. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — рассказала местная жительница Валентина корреспонденту «Известий».

О новой атаке с украинской стороны на Донецк и Горловку до этого сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Тогда же градоначальник Горловки Иван Приходько говорил, что в результате обстрела ВСУ повредили жилой дом. Всего, по информации СЦКК, силовики Незалежной в рождественскую ночь открывали огонь по ДНР семь раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую миссию выполняют ВСУ.