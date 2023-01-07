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За рубежом украинской стороне продолжают «заливать» про то, что она является щитом западного мира.

Украинские военные выполняют миссию Североатлантического блока. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал руководитель оборонного ведомства Незалежной.

Резников добавил, что зарубежные политики не раз называли киевский режим щитом западного мира в контексте геополитического кризиса. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что передача вооружений в Самостийную — кратчайший путь к достижению мира в регионе. Руководитель Альянса призвал союзников тратить больше средств на оборону, а также бороться с «зависимостью от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Столтенберг уже делал аналогичные заявления. В конце декабря он назвал военную поддержку Украины миротворческим средством. С его слов, РФ «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в текущем конфликте».

Генсек НАТО подчеркнул, что считает абсолютно законными атаки на российские объекты с украинской стороны. Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем США считают Россию первой.