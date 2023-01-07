Газманов признался в чувствах к замужней Лизе Арзамасовой

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram* / rodder13; 5-tv.ru

Знаменитый холостяк выступил вместе со звездой сериала «Папины дочки» перед пожилыми россиянами. При этом он не стеснялся оказывать ей знаки внимания.

Певец Родион Газманов не стал скрывать своих чувств к актрисе Лизе Арзамасовой во время их совместного выступления перед пожилыми россиянами. Видео с замужней артисткой он опубликовал в своем личном блоге.

Лиза Арзамасова и Родион Газманов знакомы уже много лет. Старший сын «есаула» и звезда сериала «Папины дочки» вместе вели Московский международный кинофестиваль «Будем жить». Поклонники вскоре заподозрили их в романтических отношениях. Эти слухи подогрел выход клипа (с рейтингом 18+) на песню Газманова «Удаленка», в котором снялась Арзамасова.

Музыкант на все вопросы отвечал, что с Лизой его связывают только дружеские отношения, пусть и очень теплые. Сама Арзамасова тем временем строила личное счастье с фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. За него она вышла замуж в 2020 году, а вскоре у них появился сын по имени Лев.

Однако теперь снова пошли слухи о романтических отношениях между 41-летним Родионом Газмановым и 27-летней Лизой Арзамасовой. Причиной стали видео, опубликованные певцом. Так, сначала он сопроводил эмодзи в виде сердца ролик с актрисой на сцене. А затем исполнил песню, в которой часто звучали слова «я люблю тебя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родион Газманов еще ни разу не был женат. Певец скрывает свою личную жизнь, однако кое-что поклонникам узнать о ней удается. Так, в сентябре прошлого года его заметили на публике с таинственной красавицей. Незнакомка с темными волосами и декольте сидела рядом с ним на премьере фильма. Позже артист рассказал подробности о свое спутнице — это модель из Санкт-Петербурга, и она ему нравится.

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