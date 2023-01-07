Бросил Камилу Валиеву ради бывшей? Ваня Дмитриенко вернулся к Саше Айс

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Юные знаменитости не дают фанатам отдохнуть от слежки за их любовными перипетиями.

Певец Ваня Дмитриенко вернулся к бывшей возлюбленной — популярному блогеру и бывшей фигуристке Саше Айс (Настоящее имя Александра Набатчикова. — Прим. ред.). Еще недавно обороты набирали слухи о его романе со звездой фигурного катания Камилой Валиевой, и фанаты с нетерпением ожидали официального подтверждения. Но сам исполнитель сплетни опровергал.

Заговорила пресса об отношениях юных знаменитостей как раз после расставания Дмитриенко и Набатчиковой. Но долго порознь светловолосые влюбленные не протянули. О воссоединении с нескрываемым восторгом оповестила подписчиков девушка — она призналась, что не рассчитывала на такой поворот, но не смогла сопротивляться чувствам.

«Два месяца назад я была уверена, что это точка. Но жизнь такая непредсказуемая штука! Сколько же всего произошло за это время…» — заявила Саша Айс.

Блогер рассказала поклонникам о романтических поступках своего бойфренда, из-за которых она и решила вернуться к нему. 17-летний артист, как оказалось, несколько раз бросал все свои дела и совершал дальние перелеты только ради встречи с зазнобушкой своей. Ну как тут не растаять девичьему сердцу — трижды за месяц кавалер «пролетел полмира, чтобы просто обнять»!

Ваня Дмитриенко и Саша Айс. Фото: Instagram* / isashaice

В своем блоге Саша Айс, девушка опытная, уже 20-летняя, поделилась женской мудростью. Она объяснила, что отношения — это живой организм, в котором порой происходят сбои, и нужны ресурсы двух людей для восстановления сил. По мнению подруги Дмитриенко, парам нужно обсуждать проблемы и стремиться к взаимопониманию и честности. И чудо произойдет.

Певец, очевидно, крепко влюблен в свою девушку, ведь даже после расставания никто не сумел занять ее место, хотя поклонниц у юноши хоть отбавляй. Однажды он жаловался, что на концертах даже взрослые женщины набрасываются с поцелуями. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ване Дмитриенко пришлось переехать из-за преследований и навязчивого внимания якобы беременной фанатки.

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