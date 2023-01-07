В ООН прокомментировали передачу Украине иностранных БМП

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Вашингтон хитер и противоречив. Зачем поставлять вооружения украинским националистам, желая избежать прямого конфликта с РФ?

В ООН воздержались от оценки планов Штатов, Германии и Франции передать на Украину боевые машины пехоты (БМП). Об этом заявил представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. На брифинге его спросили об отношении руководства ООН к подобной военной помощи.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал Дюжаррик.

Перед этим Вашингтон сообщал про новый пакет вооружений для киевского режима на три миллиарда долларов, включивший в себя 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, несколько десятков тысяч боезапаса, а также запчасти, амуницию и другое.

Подчеркивается, что в данной инициативе примет участие и немецкая сторона. В частности, она предоставит Незалежной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и БМП Marder. Заявление разместили на портале Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заключаются риски поставок ПВО Patriot Украине.