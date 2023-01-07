Пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия

В Twitter предложили не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина.

Американские пользователи социальной сети Twitter поддержали реплику конгрессмена и члена республиканской партии США Пола Госара о том, что Киев должен остаться без американского финансирования, после того как украинские власти не согласились на один день прекратить огонь и принять российское предложение о перемирии в связи с празднованием Рождества.

«Зеленский является преступником! Украина откажется вести боевые действия, только если США перестанут давать им деньги! Наверное, он хочет, чтобы и наши внуки финансировали его армию», — написал фолловер конгрессмена, житель Южной Флориды Сайрус Башар.

«Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией», — поддержал американского политика другой пользователь социальной сети.

«Зеленский — преступник!» — оставил комментарий под постом еще один республиканец, аналитик Спенс Роджерс.

Ранее российский лидер Владимир Путин отдал поручение главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу объявить одностороннее перемирие на всей протяженности линии боевого соприкосновения российских и украинских войск в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюсти перемирие, назвав эту инициативу Москвы «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.