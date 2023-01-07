Житель Прикамья перерезал горло несовершеннолетней пассии из ревности

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Девушка скончалась до приезда скорой помощи, возбуждено уголовное дело.

Новогодние каникулы в компании бойфренда закончились смертельным ударом ножа для несовершеннолетней жительницы Прикамья. Убийство произошло в одном из небольших населенных пунктов региона. По данным источников 5-tv.ru, девушка могла погибнуть от руки своего возлюбленного в результате конфликта на почве ревности. Молодой человек уже задержан правоохранителями в качестве подозреваемого.

Тело несчастной с ножевым ранением горла было обнаружено в квартире, где, предположительно, и произошла ссора. У школьницы прежде не было проблем с законом, на учете в соответствующих надзорных органах она не состояла. Сообщение об инциденте поступило в полицию от врача скорой помощи, вызванного на место преступления. К моменты прибытия бригады девушка была уже мертва.

Отмечается, что ссора между подозреваемым и его подругой произошла днем в квартире третьего участника криминальной истории. Разгорелся конфликт, в ходе которого молодой мужчина схватил нож и нанес один точный удар в шею своей избраннице. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве в соответствии со статьей 105 Уголовного кодекса РФ.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, житель Перми жестоко расправился с женой. По данным источников, прежде судимый мужчина заподозрил горячо любимую супругу — удачливую участницу конкурсов красоты — в предательстве, выследил и нанес ей два десятка ножевых ранений.