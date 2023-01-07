Любовная инвалидизация: как первый опыт близости может искалечить жизнь мужчины

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Сексолог Евгений Кульгавчук настаивает — старт интимной жизни имеет принципиальное значение в судьбе человека.

Личность первой женщины во многом формирует взгляды мужчины на мир и противоположный пол. Первый сексуальный опыт может пустить под откос всю жизнь юноши, если окажется для него неприятным и травмирующим. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему это происходит.

Наука об отношениях полов выделяет несколько этапов психосексуального развития человека. В норме этот путь включает в себя платоническую, эротическую и сексуальную составляющие. Первая характеризуется восхищением, обожанием, проще говоря, влюбленностью. Несмелые взгляды, мечты и прочие атрибуты начала отношений крайне важны.

Только после прохождения этого спектра чувств должна последовать следующая ступень — эротическая. С нежностью, прикосновениями, объятиями. С возрастающим желанием еще больше сблизиться. А уж потом на базе возникшего доверия и взаимного уважения в жизнь пары приходят эротические приключения, связанные с сексуальной стимуляцией.

«Если первый сексуальный опыт происходит без прохождения платонической, эротической составляющей, это порой может, в дальнейшем быть чревато развитием сексуальных расстройств, а так же риском провалов в способности любить», — заявил доктор.

По словам Кульгавчука, начало половой жизни с нелюбимыми и порой даже презираемыми женщинами, например, представительницами сферы интим-услуг, может в дальнейшем сформировать потребительское отношение к противоположному полу. То есть сами акты близости у мужчины происходят, но счастья они не приносят, а о любви и говорить нечего. Такое существование эксперт назвал последствием «любовной инвалидизации».

«Степень восприимчивости у всех разная, и кто-то, начав половую жизнь не с целевой аудиторией, так и продолжает жить, не видя ориентиров, пытаясь количеством найти качество. И потом сталкиваются с проблемами влечения, поскольку их уже ничем не удивить, им просто становится скучно», — добавил сексолог.

Как отметил Кульгавчук, рука об руку с подобными состояниями часто идет увлечение «стимуляторами» — это алкоголь, наркотики, медикаменты и прочие «усилители вкуса». Но сексуальная пища эта изначально испорченная. Врач сравнил ситуацию с попыткой перебить запах протухшего блюда пахучими специями или с обильным использованием духов при отказе от гигиены. Душок все равно останется.

«Таким образом можно превратиться в старика, видевшего все и вся, уставшего от жизни в среднем возрасте. Но на самом деле так не познавшего искусство любви, превратившегося в циника. Если же есть понимание, что это тупик, то требуется глобальная перепрошивка и построение стратегии с нуля. Чтобы успеть познать глубину, чистоту и качество», — сказал Кульгавчук.

Исходя из своей практики, врач отметил, что не у всех, кто начинал с низкого старта, обязательно возникают проблемы в постели и расстройства. Для кого-то первый опыт оказывается не столь впечатляющим, и при поиске лучшего все прежнее забывается. В таком случае у человека есть шанс перейти на более высокий уровень отношений. Но все же, добавил доктор, если уж вы собираетесь есть яблоки, но никогда их еще не пробовали, не нужно начинать с грязных и гнилых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом сексуальном опыте британского принца Гарри, который явно грозил серьезными проблемами. О нем сын принцессы Дианы рассказал в своих мемуарах. Внимательные к жизни королевской семьи читатели, возможно, найдут в этой истории связь со словами Кульгавчука, ведь наследником престола уже вовсю интересуются психиатры.