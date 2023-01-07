Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

Как правило, президент России посещает рождественскую службу за пределами столицы.

В 2022 году глава государства встретил праздник в домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево в Московской области.

Благовещенский собор, где сегодня встречает Рождество Владимир Путин — это домовая церковь московских великих князей, позже — царей.

В этом соборе проходили обряды бракосочетания и крещения детей. Благовещенский собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец во время церемонии венчания на царство, встречи послов иностранных государств, шествий во время религиозных праздников.

С 1993 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и Всея Руси.