Друг принца Уильяма заявил о его ненависти к брату: «Чувствует себя преданным»

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По словам приближенных к королевской семье, скандальная книга принца Гарри «Запасной» навсегда лишила его шанса на примирение с родственниками.

Британский принц Уильям без преувеличения возненавидел брата Гарри за его откровения в книге «Запасной». Старший сын принцессы Дианы чувствует себя преданным и никогда не простит родственника, а также его супругу Меган Маркл, которые сделали достоянием общественности самые личные, тайные и тяжелые моменты королевской жизни. Такое заявление сделал друг Уильяма в интервью The Daily Beast. Как пишет издание, ссылаясь на источник, в Букингемском дворце презирают Гарри и Меган всеми фибрами души.

Книга «Запасной» наделала много шума, что, впрочем, ожидаемо. С момента женитьбы Гарри скандалы преследуют британских монархов по пятам. Что ни день, то новое разоблачение. Первой начала жаловаться на якобы жестокую родню (да еще и расистов) Меган Маркл, супруг ее поддержал, да так разошелся, что сегодня и кино снимает о своей тяжелой судьбе, и литературу выпускает. В ней рассказывает о драках с братом, о романе отца принца Чарльза, ныне короля Великобритании Карла III, с Камиллой, что разрушил его брак с принцессой Дианой.

На название книги Гарри тоже вдохновил папа — когда мальчик родился, тот якобы сказал Диане: «Ты родила мне наследника и запасного, моя работа выполнена». Как отметил в своем опусе Гарри, однажды брат Уильям с женой уговорили его нарядиться нацистом для вечеринки в 2005 году. А еще рассказал, что потерял девственность с пожилой дамой в поле за пабом. Вспомнил и нежелание семьи возобновить расследование гибели матери в автомобильной аварии, и коварные планы Камиллы стать женой Чарльза и королевой, и унизительные побои со стороны Уильяма.

«Сейчас невозможно преувеличить степень презрения Уильяма к Гарри и Меган. Он абсолютно ненавидит их и не может поверить, что Гарри сделал это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что произошло. После этого пути назад не будет. Печально то, что это была крепкая семья. Гарри все взорвал. Для чего? Он буквально настроил против себя всю свою семью», — цитирует издание друга принца.

Впереди у Гарри большая работа. Со своей книгой он отправится на серию интервью с самыми известными телеведущими и журналистами. Параллельно выходит документальный фильм о герцоге и герцогине Сассекской. И кто знает, какие еще тайны Букингемского дворца выдаст рыжеволосый бунтарь. И почему ему мало было оставить дом и отправиться с женой в США, а захотелось полностью уничтожить репутацию британской монархии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Карл III в первой поздравительной речи отомстил принцу Гарри.