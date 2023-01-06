«Обрадовать пока нечем»: Друг детства рассказал о состоянии Никиты Михалкова

Друг о госпитализации Никиты Михалкова: Врачи так и не смогли поставить ему диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Художник и актер Александр Адабашьян опроверг слухи о переводе режиссера в ковидный стационар.

Врачи до сих пор не поставили точного диагноза госпитализированному режиссеру Никите Михалкову. Об этом KP.RU рассказал друг 77-летнего кинодеятеля, актер и художник Александр Адабашьян. 5 января пресс-секретарь народного артиста РСФСР заявила, что он попал в больницу с гриппом, но, как оказалось, ситуация пока до конца не прояснилась. По словам товарища, к Никите Сергеевичу никого не пускают из-за карантина, но это и к лучшему — спокойнее лечиться без лишнего внимания.

«Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей», — сказал Адабашьян.

Художник и режиссер близки с самого детства. Вместе они создавали многие известные картины. Друг переживает за Михалкова — первым делом он уточнил у врачей, провели ли они тест на коронавирус. Получил ответ — ковида не обнаружили. И пока нет серьезного повода волноваться за здоровье маэстро.

Как рассказал Адабашьян, накануне госпитализации Никита Сергеевич был на очередной репетиции в своей театральной академии, повторял с артистами пьесы. Общались друзья за два дня до попадания режиссера в больницу, и тогда он казался бодрым и работоспособным, на хвори не жаловался. А 5 числа уже не брал трубку, на звонки отвечала его помощница, говорила, что поездка в клинику — скорее перестраховка.

Сама сотрудница с журналистами не обсуждает здоровье Михалкова, его дети-артисты также предпочитают воздерживаться от комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной госпитализации — сразу на стол к хирургу — певца Влада Соколовского.