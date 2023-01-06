Исполнение желаний или козни за спиной: к чему снится вода?

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, что сулит увиденный во сне водоем.

Один из самых благодатных с точки зрения толкования снов — тот, в котором присутствует водоем. Об этом рассказал 5-tv.ru участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

«Если снится вода, океан, море — это обещает что-то великое. Такое сновидение означает, что у вас впереди ожидается какое-то большое событие, какого вы очень ждете. Например, для студентов, это сдача всех экзаменов», — рассказал медиум.

Однако в этом случае все решает чистота увиденной во сне воды. Когда снится речка, и вода в ней такая чистая, что видны белые камушки или песчаное дно, это сулит исполнение всех желаний. Когда же вода грязная, замутненная, знайте: против вас строят козни, делают что-то недоброе за вашей спиной. Это знак к тому, что как можно скорее нужно принимать какие-то волевые решения.

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