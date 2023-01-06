«Сказочная страна»: Челентано рассказал о визите в Россию и истинной любви к ней

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Кумир миллионов 36 лет назад приехал с концертом в страну, где его очень любили и ждали.

Главному герою-любовнику итальянского кино Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет. В 1987 году он впервые приехал в Россию со своим концертом, который оказался, к сожалению, единственным.

Тогда своими впечатлениями о стране Челентано поделился в интервью. Он признался, что в детстве представлял себе Россию как сказочную страну.

«Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сем. А за окном снег. В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда представлял себе Россию, край, находящийся в самом центре Земли, где даже войны не смогли убить мысль мудрецов», — сказал Челентано.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Музыкант не стал скрывать, что был очень рад визиту. Он считает, что смог зажечь в России «тот самый огонь» внутри себя.

«И очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь, потому что видимо именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло», — сказал Челентано.

Адриано стал кумиром нескольких поколений женщин. Итальянская актриса Орнелла Мути даже развелись со своим мужем, надеясь, что певец возьмет ее в жены. Однако музыкант верен своей жене, с которой вместе уже почти 60 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Челентано так и не ушел из семьи к Орнелле Мути.