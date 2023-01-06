Настоящий праздник: поезд Деда Мороза начал работу в Петербурге

Фото, видео: пресс-служба РЖД; 5-tv.ru

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно лишь приобрести билет заранее. Уникальный проект реализовали при поддержке РЖД и правительства Вологодской области.

Накануне Рождества в Петербурге начал свою работу поезд Деда Мороза. Проект уникален тем, что это не просто красивый объект, но и место для проведения нетривиальных развлекательных программ. Участником может стать любой желающий — достаточно лишь приобрести билет.

Поезд Деда Мороза — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Согласно задумке, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, а также его многочисленные сказочные помощники отправляются в большое путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входит не только приемная главного волшебника, но и вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и лавка с сувенирами.

Как уверяют организаторы, весело будет не только детям и подросткам, но и взрослым, которые хотят окунуться в мир сказки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем удивить гостей рождественским вечером.