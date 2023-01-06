Собор Киево-Печерской лавры перешел от Украинской православной церкви к государству

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Ранее Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры закрыли для прихожан.

По информации министра культуры Украины Александра Ткаченко, Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры передали из ведения Украинской православной церкви (УПЦ) в управление государству.

По словам Ткаченко, комиссия для приема-передачи начала работу 2 января. Все эти дни проходила инвентаризация имущества.

«Только что завершила работу комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от УПЦ государству. <…> По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ», — сообщил Александр Ткаченко в Telegram-канале.

На последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, не явился на последнее заседание комиссии. Однако это не помешало вернуть государственное имущество.

«Работа комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю», — сообщил Ткаченко.

Собор перешел во временное управление УПЦ в 2016 году по соглашению, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

2 января Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры закрыли и опечатали. Для прихожан здания недоступны, в них работает музейная комиссия.

Также стало известно о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) выдала разрешение на то, чтобы провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.

По информации ведомства, праздничное богослужение в Соборе 7 января проведет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Примечательно, что ПЦУ сначала анонсировала богослужение, а только потом запросила разрешение на него. В УПЦ эту ситуацию назвали «махинациями».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры закрыли для прихожан.