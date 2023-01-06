Новый пакет помощи: США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy

Киев получит ракеты, которые можно запускать как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

США впервые направит Украине ракеты Sea Sparrow в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщила газета Politico.

В газете пишут, что речь идет о зенитных ракетах с радиолокационным наведением. Их можно запускать как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Согласно источникам издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее смогли получить советские пусковые установки «Бук» к использованию с этим типом ракет. До этого ракеты Sea Sparrow наземного базирования использовал только Тайвань, «тогда как США и ее союзники эксплуатировали версию корабельного базирования».

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Штаты подстрекают Украину «к новым ужасным деяниям» оружейными поставками.

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — отметил Антонова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия.