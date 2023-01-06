Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников

Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev

Знаменитый телеведущий сам не понял, как его обманули. Делом занялась полиция.

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой обмана. Интернет-мошенники потребовали у шоумена крупную сумму, и тот, не замечая подвоха, отдал все, что было нужно. После пришлось обращаться в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, Ширвиндту пришло сообщение с неизвестного номера с просьбой о помощи. Мошенник представился другом шоумена и отметил, что попал в экстренную ситуацию. Ему якобы были необходимы 140 тысяч рублей.

Безусловно, телеведущий тут же перевел деньги «товарищу». И только спустя некоторое время смог связаться с ним лично — заподозрил неладное и оказался прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ленком» пригрозил Садальскому судом за клевету об увольнении Захаровой.