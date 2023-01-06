Время действовать: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Эксперт рассказала, на какие сферы жизни лучше сместить внимание в постпраздничную неделю.

С каждым днем все больше людей обращаются к картам таро, чтобы узнать свое будущее. Совершенно разные слои общества ищут помощи у тарологов: девочки–подростки спрашивают, как им не допустить ошибок в личной жизни, а взрослые мужчины стремятся узнать, как будут развиваться их финансовые дела.

Таролог Айгуль Хуснетдинова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru дала общий прогноз на неделю с 9 по 15 января.

Основная энергия недели

Карты таро советую ворваться в первую рабочую неделю года с хорошим настроем. Энергия периода будет достаточно благоприятной, однако сил и желания заниматься рабочими делами будет мало. Придется взять себя в руки и решить текущие вопросы, потому что для рутины неделя будет крайне подходящей.

Туз Пентаклей в перевернутом положении является благоприятной картой, она делает акцент на материальных вещах, поэтому праздничный дух потихоньку будет рассеиваться. Нужно будет заняться бытовыми вопросами, произвести проверки и подсчеты.

Финансы

В финансовых вопросах неделя с 9 по 15 января принесет массу разочарований. Это время подведения итогов, а вы можете понять, что ваши праздничные расходы оказались больше запланированных. Январь, в целом, сложный месяц, поэтому карты советуют не распыляться и приберечь финансы до лучших времен.

Карт настойчиво советуют не тратить деньги впустую и отложить крупные покупки. Неделя будет неблагоприятной для денежных вопросов, поэтому возможны потери. Стоит пересмотреть свои финансовые планы и перенести. Кто знает, возможно, уже через неделю наступят благоприятные времена.

Здоровье

Грядущая неделя не сулит никаких проблем со здоровьем, она наоборот дает шансы для его поддержания и укрепления. Карты советуют занять спортом: встать на коньки, лыжи или попробовать иные зимние виды спорта. Это будет лучшее, что вы сможете сделать для своего здоровья в постновогоднюю неделю.

Карты в прямом положении открыто говорят о том, что здоровье в ваших руках, но все системы будут функционировать правильно, поэтому переживать не стоит.

Личная жизнь

На любовном фронте немного подугаснет флер, который был накануне Нового года. В грядущий период карты советуют отдалиться от вопросов личной жизни и заниматься личными делами. Тем более карта, которая показывает энергию недели, говорит о важности именно бытовых и насущных моментов.

Неделя с 9 по 15 января — это не время для романтики и выяснения отношений. Не стоит также предъявлять второй половинке каких-то претензий и требовать больше внимание, чем она может дать. Лучше обратиться к себе и заняться своей персоной. Лучшем вариантом будет отложить и какие-то приятные моменты на следующие выходные. Фокус этой недели на другое — и это главное.

Совет на неделю

Карты намекают: ребята, соберитесь и врывайтесь в эту неделю энергично. Используйте все свои силы и возможности, задействуйте все ресурсы, иначе долгий отдых заставит вас застыть на стадии расслабления. Неделя рекомендует активно себя проявлять во всех делах и начинаниях. Окружающие могут принять вашу энергию как конфликт, однако сейчас лучше идти в бой, чем стоять в стороне.

Неделя предоставит много возможностей, поэтому важно заметить их и не упустить. С 9 по 15 января лучше будет сделать, а уже потом подумать, «надо оно мне или нет». Месяц начинается неплохо, но все зависит от того, как вы сами распорядитель внутренними силами и внешними шансами.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков на неделю с 9 по 15 января.