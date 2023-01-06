Рождество Христово: история, колядки, приметы и гадания
На Руси в Рождество было принято готовить кутью и колядовать
Фото: © РИА Новости / Виктор Драчев
С 6 на 7 января, в канун Рождества, начинается период Святок.
В зимнюю январскую ночь с 6 на 7 января 2023 года все православные христиане в мире будут отмечать Рождество Христово, а само празднование в нашей стране уникально и самобытно. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить старые русские традиции.
Готовим угощения
Обязательным условием было блюдо под названием кутья — это каша из пшеницы или риса, заправленная медом и изюмом. Также пекли «колядки» или «калитки» — печенье и пирожки с начинкой.
Собираем друзей
В это время не пустить к себе в дом колядующую молодежь, не угостить ее сладостями означало отогнать от дома удачу и достаток.
«Колядовать принято в компании. Нужно собраться вместе и распределить роли: „предводитель“ несет мешок с подарками — конфетами и сувенирами», — рассказала «Вечерней Москве» Нана Бахтадзе.
Раньше наряжались в медведя, козу. Это волшебные животные, дружба с которыми сулит благополучие.
Мастерим символы
Важный атрибут колядующих — Вифлеемская звезда — украшение на палочке, вертящееся на ветру. Можно смастерить картонный вертеп — сделать грот, ясли, животных, постелить «сено» из резаной бумаги, а маленьких куколок нарядить в костюмы Девы Марии, Младенца, Иосифа и волхвов — и разыграть сценку рождения Спасителя.
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