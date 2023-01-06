Подарок к Старому Новому году: в Россию идет аномальное потепление

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На днях морозы достигнут своего пика и начнут отступать.

Уже 7–8 января в России начнется потепление. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, морозы в центре страны достигнут своего пика с 6 по 9 января и начнут постепенно отступать.

«На рубеже 12–13 января, подарок к Старому Новому году, будет повышение температуры на западе территории — это Псков, Смоленск, и на юге — Белгород, Курск, Воронеж. И скорее всего это будут уже +1 или -1 градус», — рассказал Александр Шувалов.

А 14 января оттепель придет к москвичам. После 25-градусных морозов в столице ожидается нулевая температура.

На Урале морозы до -35 градусов постоят около недели, а затем потеплеет до минус 8 — минус 3.

Недавно была информация о том, что погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности. В частности, теплый сектор приходящего циклона буквально накроет столицу.

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