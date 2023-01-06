В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений

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В Минске уверены, что Украина собирается развернуть агрессивную политику против республики, поэтому следует обезопасить себя.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии проводит учения для проверки готовности реагирования государственных органов на террористические акты. Известно, что работа ведется в Минской и Витебской областях. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА. Учения начались вчера, в них включено задействование военной техники.

К слову, еще в декабре лидер республики Александр Лукашенко заявил, что видит намерения соседних государств проявить агрессию к Белоруссии. По его мнению, военные действия против страны вполне могут быть развернуты в будущем. В связи с грядущей опасностью Минск оперативно провел проверку сил немедленного реагирования.

В том числе в Белоруссии заявили о наращивании региональной группировки сил вместе с РФ. Лидер страны отмечал, что сейчас в республику прибывают российские военнослужащие, вооружения и техника. На полигонах государства спланировано проведение мероприятий боевого слаживания.

Известно, что будет совместная работа летно-тактического учения. Со стороны Москвы в них поучаствует формирование воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что падение ракеты в Белоруссии может быть провокацией со стороны Украины.