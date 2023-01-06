Умер призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли

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В 1998 году спортсмен начал карьеру играющего тренера, заняв место в «Челси» и в итоге стал одним из самых успешных специалистов в истории клуба.

Скончался бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли. Спортсмена, выступавшего в составе итальянской сборной, не стало на 59-м году жизни, сообщил телеканал Sky Sports, где экс-футболист работал экспертом.

Известно, что перед этим мужчина проходил курс химиотерапии, который длился 17 месяцев. У знаменитости была онкология поджелудочной железы. После лечения Виалли говорил, что победил недуг.

Звезда спорта является одним из восьми футболистов, что выиграли Лигу чемпионов, Кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Кубок обладателей кубков, и единственным, кому удалось сделать это, выступая за три разных клуба.

В 1998 году Виалли начал карьеру играющего тренера, заняв место в «Челси» и в итоге стал одним из самых успешных специалистов в истории клуба.

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