ВСУ атаковали Донецк в начале действия режима тишины

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Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января.

Донецк обстрелян Вооруженными силами Украины в начале действия режима тишины, объявленного Россией. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Таким образом, боевики выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров в сторону Петровского района города. Сведений о пострадавших и поврежденной инфраструктуре нет.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Его ввели по поручению президента России Владимира Путина.

Перед этим российская сторона призывала Украину объявить подобный режим, дав возможность людям посетить службы в Рождество в храмах, но призывы были отвергнуты, в том числе, и лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.