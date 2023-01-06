«Не испытывал стыд»: принц Гарри признался в убийстве 25 человек

Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Наследник британского трона продолжает шокировать весь мир своими откровениями. Чья кровь осталась на руках члена королевской семьи?

Принц Гарри сделал откровение о том, что на его счету убийство 25 человек. Об этом он написал в своих мемуарах «Запасной», сообщает Daily Mail. Книга по ошибке появилась на полках испанских магазинов за пять дней до намеченного срока продаж, и британские журналисты ринулись публиковать самые сочные отрывки из биографии наследника королевской семьи Великобритании.

Королевич рассказал, что во время службы в Афганистане устранил 25 боевиков Талибана*. Младший сын короля Карла III отмечает, что думал о них, как о «шахматных фигурках», которых убрали с доски. По его словам, он видел свою миссию в том, чтобы устранять злодеев до того, как они смогли бы убить мирных жителей.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил… Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», — поделился с читателями принц.

Гарри отслужил в Афганистане два срока. Во время второго, когда им были убиты боевики террористической организации, он пилотировал вертолет Apache.

Примечательно, что Британские СМИ взвыли из-за откровений принца Гарри. В социальных сетях даже появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри». Похоже, западную общественность начало штормить от грязного белья одного из самых скандальных членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри рассказал о своем первом сексуальном опыте с пожилой женщиной.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.