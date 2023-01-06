«Трубка в животе»: Влад Соколовский впервые появился после тяжелой операции

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / VSokoloVS; 5-tv.ru

Знаменитый артист и подумать не мог, что в его организме настолько все запущено.

Певец Влад Соколовский оказался в чрезвычайно неприятном положении. Ранее его экстренно госпитализировали прямо перед концертом. Он до конца надеялся, что сможет выступить перед зрителями, однако у здоровья были свои планы. Сильные боли замучили артиста и тот обратился к врачам. Сначала медики подозревали обычный аппендицит, однако все оказалось куда печальнее.

«У меня не простой аппендицит. Уже второй день развивался перитонит — осложнения. В целом, врачи сказали, что я очень долго ходил с ним. <…> Я думал, это просто процесс и все подзатянется. Оказалось, оно почти год зрело. Мне поставили спайки в кишечнике, вырезали все это. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022 у меня было четыре приступа», — приводит его слова издание 7Дней.ru.

Сейчас вокалист приходит в себя. Как только он оправился после тяжелой процедуры, то сразу вышел на связь с поклонниками. Исполнитель отметил, что чувствует себя гораздо лучше, начал потихоньку есть, но пока только жидкую пищу.

Певец надеется, что в понедельник уже выпишется из больницы, ведь вся эта ситуация сильно измотала его. Соколовский мечтает оказаться в кругу родных и хорошенько восстановиться.

«Я уже восстанавливаюсь, дренаж пока у меня трубка в животе, сейчас отсасывали оттуда жидкость, такие ощущения внутри, конечно, не самые прикольные. <…> Надеюсь, что в понедельник меня отпустят. Как только это произойдет, я возьму ближайший билет в Сочи и окажусь с родными. Мы все-таки осуществим свой прекрасный план. В горах прекрасное место, это лучшая локация, чтобы восстанавливаться», — объяснил артист.

Помимо этого Влад поблагодарил фанатов за оказанную поддержку. Он счастлив, что преданные поклонники искренне беспокоились за кумира, писали ему множество приятных сообщений и желали скорейшего выздоровления. Эта забота придала сил вокалисту, у него появилась мотивация для продолжения творческой деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколовский заговорил о свадьбе после рождения сына.