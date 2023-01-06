Принцесса-воин: что известно о судьбе скоропостижно скончавшейся Елены Уэльвы
Умершая блогер Уэльва пробудила любовь в людях
Фото: Instagram* / elenahuelva02
Знаменитость боролась с онкологическим заболеванием несколько лет. Несмотря на ранний уход, она не считала, что проиграла болезни. За что люди благодарят ее?
Известного испанского блогера Елены Уэльвы не стало на 21-м году жизни в результате рака костей. Страшный диагноз медики поставили ей в возрасте 16-ти лет. О трагедии стало известно из социальных сетей.
Блогер знаменита не только своей большой аудиторией. В частности, она насчитывает около 850 тысяч в Tik-Tok и почти миллион на странице в социальной сети. Огромной заслугой можно считать то, что девушка открыла сердца людей и смогла пробудить в них любовь, дав им жизненный урок. Пользователи со всего мира благодарят отважную селебрити, соболезнуя ее родным. Стоит отметить, что она является, по словам юзеров, «принцессой-воином». Блогер умерла в мадридском хосписе.
«Давайте не оставлять вещи на потом, наслаждаться, жить, вкушать, исполнять мечты, любить, обнимать, жить сейчас…» — писала знаменитость в ноябре.
Уэльва на протяжении четырех лет мотивировала людей с онкологией не сдаваться, находить радость в жизни с болезнью, какими бы ни были прогнозы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое послание оставила Уэльва поклонникам.
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