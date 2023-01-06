Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Романова

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У подростка тяжелое заболевание. Решить проблему может только единственный врач в России. Операция стоит огромных денег.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Романов.

У мальчика были диагностированы нейромышечный правосторонний C-образный грудной сколиоз, а также немалиновая миопатия. Семья как может поддерживает ребенка, но дорогостоящая операция ей была просто не по карману.

Ребенок мечтает о морях и океанах, но пока видит только больничные койки. Решить проблему мальчика сейчас в России может только один врач, и работает он на базе платной клиники.

И собрать деньги на операцию помогли неравнодушные люди. Благодаря вам зрителям Пятого канала всего за сутки удалось собрать 4 миллиона 586 тысяч 811 рублей. Большое вам спасибо!