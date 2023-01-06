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Британской королевы не стало в сентябре 2022 года, на 97-м году жизни. Как внук попрощался с ней?

Последние слова своей бабушке, бывшей королеве Британии Елизавете II раскрыл принц Гарри. Об этом сообщает издание Page Six. Уточняется, что они были сказаны после того, как он слишком поздно прибыл к смертному одру.

В своих противоречивых мемуарах под названием «Запасной» герцог Сассекский пишет, что сказал своей покойной родственнице шепотом. В частности, он «надеется, что она будет счастлива» и что она будет с его дедушкой, принцем Филиппом, который умер за год до этого в возрасте 99 лет.

Кроме того, мужчина упомянул в книге фразу насчет того, что ««восхищается ею за то, что она выполнила свои обязанности до самого конца», ссылаясь на ее присутствие на праздновании платинового юбилея королевы тем летом.

В мемуарах также указано, что он, выйдя из комнаты Елизаветы II в Балморале в Шотландии, позвонил своей супруге Меган Маркл, чтобы сказать о своем благополучном прибытии. Королевы Елизаветы II не стало на 97-м году жизни в сентябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто хладнокровно отомстил принцу Гарри.