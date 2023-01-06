Украинские беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках

Newstalk: беженцев из Украины поместили в палатках на Рождество в Ирландии

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Люди вынуждены спасаться от холода и с грустью ждать окончания праздников.

Украинские беженцы были вынуждены жить в палатках во время рождества в Ирландии. Об этом сообщил обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон. По его словам, условия в таком месте оставляют желать лучшего, однако никто не жалуется — боятся, что выгонят.

«Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках», — сообщил автор материала.

Зима в Ирландии не так сурова, как в некоторых регионах Украины, однако морозы могут достигать минус 15 градусов. Палатки, в которых размещены украинские беженцы, точно не приспособлены для таких условий.

«Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», — высказался о ситуации местный чиновник Катал Кроу.

К слову, сбежавшие в Европу украинцы регулярно сталкиваются с проблемами. Например, в Великобритании гражданам Незалежной постоянно приходится терпеть позорные унижения. Одна из женщин даже жаловалась на сырую плесень на стенах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гаагский суд признал незаконными условия для беженцев с Украины.