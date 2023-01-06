Посол РФ Антонов: Штаты не стремятся к политическому урегулированию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Американская сторона привыкла все делать чужими руками. Почему в Незалежной не хотят это заметить?

Оружейными поставками Штаты подстрекают Украину «к новым ужасным деяниям». Об этом говорится в распространенном комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова.

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказано в сообщении.

Со слов дипломата, с каждой новой поставкой военной помощи от американской стороны радикалы в Незалежной «чувствуют все большую безнаказанность».

Как отметил представитель дипмиссии, Штаты ответственны за затягивание конфликта в Самостийной. Вашингтон своими действиями показывает, что не желает политического урегулирования сложившейся ситуации.

«Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют „попыткой взять передышку“. Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами „до последнего украинца“, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — прокомментировал посол.

Также он назвал передачу на Украину боевой машины пехоты (БМП) Bradley подтверждением отсутствия желания у США прислушиваться к призывам России учесть возможные последствия «столь опасной линии Вашингтона».

По мнению Антонова, ни о каком «оборонительном характере» передаваемого вооружения на Украину речь уже давно не идет. Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.