«Раба любви» Соловей о послании Пугачевой Михалкову: «Я бы сказала другие слова»

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Осуждая режиссера, Пугачева вспомнила его знаменитую киноработу. Пришло время и главной героине фильма прокомментировать скандальную историю.

Актриса Елена Соловей, исполнившая в свое время главную роль в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», прокомментировала его конфликт с Аллой Пугачевой. Как известно, к обсуждению бежавших из страны певицы и ее мужа Максима Галкина* присоединился и знаменитый режиссер. Он резко осудил звезд, не раз говорил о них в эфире своей авторской телепередачи. На это Пугачева ответила кадрами его собственной картины. В своем микроблоге Алла Борисовна опубликовала фрагмент, в котором героиня Соловей обращается к бегущим за ней с понятной целью белым казакам.

«Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной», — говорит актриса в сцене.

«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — подписала свой пост Пугачева.

Никита Сергеевич в ответ заметил, что ему неясна отсылка к фильму «Рыба любви». По сюжету персонажа Ольгу Вознесенскую преследуют как подозреваемую в помощи террористам, а Пугачеву никто не преследует, так что ее сравнение «пошло и ошибочно». Кроме того, бежавшие после февральских событий звезды не изгнанные — они сами решили уехать, и не из-за принципов, а ради собственной выгоды.

Елена Соловей в фильме «Раба любви», реж. Никита Михалков, 1975 год.

В популярном YouTube-шоу косвенная участница конфликта Елена Соловей, которая сейчас проживает в США, призналась — совсем недавно она пересматривала «Рабу любви», едва сдерживая слезы. И мысли Пугачевой в контексте кино и ситуации с Михалковым показались актрисе не самыми уместными.

«Я бы сказала другие слова. Не эти слова главные… А вот какие: „Где же любовь? Где же ты, любовь?“ Мы потеряли любовь. Мы разучиваемся любить. Вот вы всегда спрашиваете, в чем правда? Она в любви, и больше ни в чем», — сказала Соловей.

Максима Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года. Его едкие шутки о родине на заграничных концертах, неоднократные критические высказывания о политике страны и нежелание оставаться на территории РФ стали тому причиной. Узнав о решении Минюста относительно мужа, Алла Борисовна попросила руководство страны и ее признать иноагентом, после чего собрала вещи, забрала детей из школы и улетела в Израиль без обратного билета.

Ранее, писал 5-tv.ru, Галкин вслед за Валерием Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.