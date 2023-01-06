Катерина Шпица о новогодних чудесах руками мамы: «Мы колдовали мороженое»

Фото, видео: Instagram* / katerinashpitsa; 5-tv.ru

Актриса призналась, что благодаря любви творческой родительницы долгое время верила в волшебство и сказку.

Актриса театра и кино Екатерина Шпица безгранично благодарна маме Галине Федоровне за детство, полное чудес. Будучи уже школьницей, артистка все еще верила в волшебство, и любые ее сомнения родительница умудрялась развеять. Об этом звезда рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru за кулисами мюзикла «Ночь счастливых надежд». В честь праздника Шпица решила поделиться с поклонниками семейной тайной — вместе с мамой в детстве она колдовала мороженое.

«Я так в это верила, что я даже помню, во втором классе ехала из школы в автобусе и повторяла про себя заклинание, которое мы всегда произносили. Мы с мамой всегда держались за руки, произносили заклинание, и потом она говорила: „Пойди, посмотри, появилось ли в морозилке кое-что?“. Я открывала, а там было мороженое», — с улыбкой вспомнила актриса.

Однажды, продолжила Катерина, в такой поездке из школы она много-много раз прочитала заклинание, но приехав домой обнаружила — никакого мороженого наколдовать не удалось. Девочка дождалась маму с работы и пожаловалась на неудачу. Но та нашла выход из ситуации и реабилитировала сказку. Галина Федоровна объяснила дочери, что чудо происходит только при одном условии — ворожить нужно непременно вдвоем и с любовью.

«Мама что-то интересное придумывала. Она мне шила потрясающие платья на утренники. То из своего обалденного шелкового платья костюм Царевны-лягушки мне шила, то марлю накрахмаливала так, что я была самая пышная и грандиозная Снежинка в детском саду… Самые запоминающиеся чудеса — рукотворные», — добавила артистка.

Как точно отметила Катерина Шпица, чудо для близкого может совершить каждый. Для этого не нужен особый талант или специальные средства. Нужны только искренность, желание позаботиться и сделать любимого человека счастливым хотя бы на мгновенье. И тогда веру в волшебство он с теплом пронесет через всю жизнь.

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