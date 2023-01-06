Зеленский отверг российское предложение о перемирии

Президент Украины Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Фото: www.globallookpress.com / George Cracknell Wright

Украинский президент считает, что Россия использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу России объявить перемирие на время Рождества.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, предложение России представляет собой «прикрытием» для наращивания сил российской стороной на линии соприкосновения.

Зеленский полагает, что Россия применит передышку в ведении боевых действий с намерением продолжить боевые действия «с новой силой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину.